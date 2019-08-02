Ивано-Франковск, Украина, 2 августа 2019, 12:47 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщило 2 августа издание Strana.ua.
Зеленский подтвердил ранее обнародованную информацию во время своего визита в Ивано-Франковскую область.
Президент Украины отметил, что заявление он пока не подписал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее будущий депутат Рады предположила, что Богдан может занять пост генерального прокурора Украины.