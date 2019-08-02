Ивано-Франковск, Украина, , 12:47 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщило 2 августа издание Strana.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский подтвердил ранее обнародованную информацию во время своего визита в Ивано-Франковскую область.

«Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украины задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — заявил он.

Президент Украины отметил, что заявление он пока не подписал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее будущий депутат Рады предположила, что Богдан может занять пост генерального прокурора Украины.