Элиста, , 12:45 — REGNUM

Четыре кандидата на пост главы Республики Калмыкия прошли регистрацию для участия в выборах 8 сентября. По данным республиканской избирательной комиссии, регистрацию прошли следующие кандидаты: Петр Вышкварок (ЛДПР), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).

Как сообщило РИА «Калмыкия» со ссылкой на председателя республиканского избиркома Александра Дикалова, из предвыборной гонки выбыл Намсыр Манджиев, выдвинутый КПРФ: кандидат не смог предоставить пакет достоверных подписей депутатов и сведения об имуществе за рубежом.

Выборы главы Калмыкии назначены на 8 сентября. С 20 марта обязанности главы республики исполняет Бату Хасиков, сменивший в должности Алексея Орлова. Как напоминает ИА REGNUM, в последний раз жители Калмыкии выбирали руководителя республики в сентябре 2014 года, тогда за Орлова проголосовали более 82% жителей.