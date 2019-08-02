Нью-Дели, , 13:51 — REGNUM

После продолжительных обсуждений члены верхней палаты парламента Индии (Раджья Сабха) приняли закон, запрещающий на территории страны мусульманскую практику «мгновенного развода» («тройной талак»). В рамках данного закона подобная практика признается уголовным преступлением и предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет для мужчины-мусульманина. Закон вступит в силу после подписания президентом страны.

Напомним, что ранее, трехкратное произнесение слова «талак» (по-арабски «развод») давало мужчине возможность без каких-либо формальных процедур расторгнуть брак. Данная практика подвергалась жесткой критике со стороны общественности.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данный закон был принят 99 голосами «за» и 84 «против». При этом в нижней палате парламента он был принят 303 голосами «за» и 82 «против». Стоит отметить, что во время дебатов по данному законопроекту поднимался вопрос об «избирательном преследовании» религиозных групп. По мнению некоторых парламентариев, центр действовал предвзято по отношению к мусульманскому меньшинству. Глава оппозиции в верхней палате парламента, Гулам Наби Азад отмечал, что данный закон направлен на разрушение мусульманских семей.

Необходимо сказать, что данный закон имеет спорные аспекты. Правонарушение может быть признано только в том случае, если иск подан со стороны пострадавшей женщины или ее кровного родственника.