Приштина, , 13:55 — REGNUM

Посол США в Приштине Филипп Коснет заявил, что достижение всеобъемлющего соглашения с Белградом поможет трансформировать экономику Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

На церемонии награждения посвященному партнерству между США и Косово Коснет заявил, что неразрешенный конфликт между Белградом и Приштиной способствует восприятию Косово инвесторами как небезопасного и непредсказуемого государства. По словам посла, всеобъемлющее соглашение между Сербией и Косово об урегулировании споров предоставило бы Приштине возможность использовать свое географическое преимущество и открыть ей доступ на европейский рынок.

Он также добавил, что новое правительство Косово должно уделить особое внимание повышению гибкости и конкурентоспособности частного сектора и борьбе с коррупцией.