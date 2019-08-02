Москва, , 12:23 — REGNUM

Сегодня, 2 августа, прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действующего между Россией и Соединёнными Штатами с 1987 года. Такое официальное сообщение распространило Министерство иностранных дел России.

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В сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечено, что это произошло по инициативе Вашингтона.

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении расторгнуть ДРСМД по причине нарушения договора Россией президент США Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года. Основная претензия Вашингтона — к ракете 9М729. В феврале глава Белого дома объявил о выходе страны из договора. Реагируя на соответствующий шаг американской стороны, 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.

Сегодня, 2 августа, США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с 1987 года.

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