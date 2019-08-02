Токио, , 13:32 — REGNUM

В правительстве Японии сообщили, что введут всеохватывающую систему контроля за экспортом в Южную Корею для обеспечения национальной безопасности (catch-all system).

Также стало известно, что 2 августа пройдет трехсторонняя встреча по линии Токио-Вашингтон-Пекин на полях саммита АСЕАН (Ассоциации стран Юго-Восточной Азии) в Бангкоке, Таиланд.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», официальный Токио уже решил, что, если от США поступит предложение о посредничестве в споре между Японией и Южной Кореей, Токио его не примет.

Кризис в японо-южнокорейских отношениях наступил после решения Верховного суда Южной Кореи о выплате репараций японскими компаниями за принудительный труд корейцев во Вторую мировую войну.