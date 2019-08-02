Скопье, , 12:54 — REGNUM

Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Буяр Османи заявил, что он лично заинтересован в освобождении Томора Морины, бывшего бойца УЧК (армии освобождения Косово), который был арестован 25 июля на КПП в Блаце на границе между Косово и Северной Македонией по ордеру Интерпола, поступившему из Лиона.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Османи изъявил желание добиться встречи с Мориной и назвал прискорбным тот факт, что спустя 20 лет после окончания конфликта людей все еще останавливают и арестовывают в связи с ним.

Напомним, в соответствии с международным правом военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности.

Маккедонский политик подчеркнул, что его страна применит все возможные политические средства для немедленного освобождения бывшего бойца УЧК.

«На сегодняшней пресс-конференции, на которой должен был присутствовать и посол Сербии с целью продвижения сотрудничества, я как раз заявил, что мы хотим хороших отношений с Сербией, но не за счет хороших отношений с Республикой Косово», — заявил Османи.