Скопье, , 13:21 — REGNUM

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан дал интервью австрийскому изданию «Стандарт». В нем представитель ЕС заявил, что Северная Македония — одна из немногих стран на Балканском полуострове, отбросивших национализм. Хан положительно оценил тот факт, что после его визита в Северную Македонию власти страны пошли на сближение с оппозицией с целью вовлечения её в диалог.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хан заявил, что на встрече с лидером македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Християном Мицкоски он призвал его продолжать проявлять конструктивный подход.

По словам Хана, усилия, предпринимаемые правительством Северной Македонии должны быть вознаграждены путем назначения точной даты начала переговоров о вступлении страны в ЕС.