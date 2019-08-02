Бангкок, , 12:12 — REGNUM

Индонезия не хочет, чтобы страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) стали местом сбора мусора со всего мира. Об этом, как сообщает Sindonews, заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Бангкоке (Таиланд).

Издание отмечает, что тема мусора стала единственной проблемой, поднятой Индонезией на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Бангкоке.

«В Индонезии есть только одна проблема, а именно проблема токсичных отходов. Хорошо известно, что в последнее время страны АСЕАН получили много контейнеров с мусором, в состав которых входили токсичные отходы», — заявила Ретно Марсуди на встрече.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран Юго-Восточной Азии, в число которых входят Индонезия и Камбоджа, теперь возвращают обратно в западные страны полученные контейнеры с мусором. Недавно Индонезия репатриировала семь контейнеров с отходами в Гонконг и Францию. Тем временем Камбоджа намерена вернуть 1600 тонн пластиковых отходов обратно в США и Канаду.

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