Иерусалим, , 12:18 — REGNUM

Власти Израиля тайно лоббировали в администрации президента США Дональда Трампа запрет на поставку истребителей F-35 в Турцию, об этом 2 августа сообщил телеканал Israeli Channel 12.

Целью подобной политики стало стремление сохранить военное преимущество Израиля в регионе Ближнего Востока.

«Действия Израиля были направлены на оказание давления на Вашингтон с целью отмены продаже самолетов Турции» , — отмечается в репортаже телеканала.

Поводом для подобных действий послужило решение Анкары закупить системы противоракетной обороны С-400 у России.

Напомним, американские истребители F-35 пятого поколения закупаются Израилем последние два года, что делает страну единственным обладателем данного изделия в регионе, позволяя сохранять ей доминирование в воздухе.