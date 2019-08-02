Иерусалим, 2 августа 2019, 12:18 — REGNUM
Власти Израиля тайно лоббировали в администрации президента США Дональда Трампа запрет на поставку истребителей F-35 в Турцию, об этом 2 августа сообщил телеканал Israeli Channel 12.
Целью подобной политики стало стремление сохранить военное преимущество Израиля в регионе Ближнего Востока.
Поводом для подобных действий послужило решение Анкары закупить системы противоракетной обороны С-400 у России.
Напомним, американские истребители F-35 пятого поколения закупаются Израилем последние два года, что делает страну единственным обладателем данного изделия в регионе, позволяя сохранять ей доминирование в воздухе.