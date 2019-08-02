Бангкок, , 12:31 — REGNUM

Представители Южной Кореи, США и Японии провели встречу в Бангкоке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча прошла между спецпредставителем США по проблемам КНДР Стивеном Бигуном, главой департамента МИД Японии по Азии и Океании Кэндзи Канасуги и спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном в пятизвездочном отеле Centara Grand.

По предварительным данным, представители трех стран обсудили недавние запуски баллистических ракет военными КНДР, а также возобновление проекта по денуклеаризации Северной Кореи.

Несмотря на исключение Южной Кореи из «белого списка» стран, экспорт в которые не попадает под усиленный контроль японских властей, Стивен Бигун подчеркнул, что конфликт между Южной Кореей и Японией не должен влиять на сотрудничество трех стран.