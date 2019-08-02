Бишкек, , 12:04 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Киргизии Азизбек Мадмаров и заместитель помощника госсекретаря США Джонатан Хеник приняли участие в четвертых ежегодных киргизско-американских консультациях. Об этом сообщает пресс-служба киргизстанского МИДа.

Участники переговоров обсудили вопросы сотрудничества между странами в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также в сфере безопасности.

Представители внешнеполитического ведомства Киргизии предложили американским коллегам рассмотреть возможность заключения соглашения об оформлении десятилетних виз различных категорий.

Главным итогом встречи стала договоренность о продолжении совместной работы по возврату в Киргизию незаконно вывезенных из страны активов.

Помимо этого американская сторона выразила готовность поддержать усилия киргизской стороны по созданию в стране образовательного хаба и снизить ставки визовых сборов за оформление студенческих виз для киргизстанцев.