Москва, 2 августа 2019, 12:06 — REGNUM
Минские соглашения изначально были составлены так, что были несовместимы с идеей монолитного украинства, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который заявил, что отношение команды президента Украины Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений может стать препятствием для достижения мира в Донбассе.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведчука, «если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность Минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдём».
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