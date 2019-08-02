Москва, 2 августа 2019, 12:08 — REGNUM
До тех пор пока на Украине будет культивироваться идея «Украина — не Россия», будет очевидно, что Донбасс — это не Украина, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Однако индустриальные регионы, по словам Вассермана, такие как Донецкий бассейн и южная часть Днепровского бассейна, несовместимы с взращиванием этих культурных реликтов крестьянской эпохи.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что для решения конфликта в Донбассе украинские власти не должны договариваться с Россией, а разрешить ситуацию «милитарным путём».
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