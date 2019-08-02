Москва, , 12:08 — REGNUM

До тех пор пока на Украине будет культивироваться идея «Украина — не Россия», будет очевидно, что Донбасс — это не Украина, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Насколько я могу судить, Донбасс уже дошел до стадии полной несовместимости с идеей самостоятельности Украины, — сказал Вассерман. — Потому что для отделения Украины от остальной России употребляются средства, совершенно несовместимые с тем фактом, что большинство граждан Украины — русские. И в частности Донбасс дошел уже, если не до понимания, то по крайней мере до ощущения этой несовместимости. Насколько я могу судить, Донбасс и в культурном отношении был всегда более русским, чем, скажем, Полтавщина, просто потому, что украинство, как нечто самостоятельное, конструировалось на базе остатков деревенской культуры Юга России».

Однако индустриальные регионы, по словам Вассермана, такие как Донецкий бассейн и южная часть Днепровского бассейна, несовместимы с взращиванием этих культурных реликтов крестьянской эпохи.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что для решения конфликта в Донбассе украинские власти не должны договариваться с Россией, а разрешить ситуацию «милитарным путём».

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