Кампала, , 12:23 — REGNUM

Угандийская активистка Стелла Ньянзи была признана виновной в преследовании президента Уганды Йовери Мусевени в интернет-пространстве, передает ВВС Africa.

В суде ей предъявили два обвинения: в кибер-преследовании президента и оскорбительном общении с ним. Однако в четверг, 1 августа, ее признали виновной только в преследовании. В ответ на это Ньянзи ответила страстной речью, сопровождаемой приветствиями ее сторонников и других активистов. Она сказала, что не будет использовать своих детей в качестве причины, чтобы не отправляться в тюрьму.

Она добавила, что ее дети не заслуживают матери, которая сидит в тишине перед лицом угнетения и не готова пожертвовать материнством, чтобы противостоять «диктатору». Ньянзи сказала, что она хотела бы быть признанной виновной и в оскорбительном общении, потому что она действительно намеревалась обидеть президента.

Приговор был связан с публикацией, которую она опубликовала в Facebook в сентябре 2018 года. В ней она несколько раз упоминала покойную мать президента и сказала, что хотела бы, чтобы та умерла при рождении.

Судья охарактеризовал пост как идущий против морали, поскольку он был «неприличным, отвратительным и непристойным». Тогда Ньянзи отказалась подавать заявку на освобождение под залог и провела последние восемь месяцев в тюрьме.

Она все еще ожидает объявления окончательного приговора.

Ранее она была арестована и отправлена в тюрьму за еще одну публикацию в Facebook, в которой назвала президента «парой ягодиц». Она все еще находится под следствием по этим обвинениям.