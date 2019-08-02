Грозный, , 11:32 — REGNUM

В Чечне в течение июля было обезврежено 255 взрывоопасных предметов. Общее количество неразорвавшихся мин с нарядов, которые были обнаружены при разминировании территории республики за четыре месяца 2019 года, достигло 662, сообщилиИА REGNUM 2 августа в пресс-службе Южного военного округа.

Всего с апреля было обследовано в ходе сплошной очистки местности на наличие взрывоопасных предметов более 600 гектаров территории Чечни, рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Работы по разминированию проводят около 170 саперов.

Напомним, в Чечне и Ингушетии с 2012 года выполняются мероприятия в рамках государственной программы по разминированию территорий этих двух северо-кавказских республик. За это время обнаружено и обезврежено около 35 тыс. неразорвавшихся мин и снарядов. Из них 33 тыс. в Чечне и около 550 — в Ингушетии. Читайте также: В Чечне и Ингушетии найдено более 5,5 тыс. взрывоопасных предметов