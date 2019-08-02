Москва, , 11:24 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на уголовной ответственности за нарушения сфере персональных данных., передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав граждан, Уголовный кодекс квалифицирует как халатность. Считаю, что утечка персональных данных полностью соответствует этому определению и подпадает под действие статьи 293 УК. Но почему-то у нас это обычно трактуется как административное нарушение. С учетом символических санкций это приводит к полной безнаказанности виновных», — отмечает Миронов.

Он обратил внимание на то, что в интернет попали сведения о почти миллионе клиентов российских банков.

«И, как обычно, никто не понес наказания. А если бы и понес, то, согласно статье 13.11 КоАП РФ, должностному лицу грозил в крайнем случае штраф в 10 тыс. рублей. Максимальный штраф для организации — 50 тыс. рублей. Сравните с США, где Facebook наказали за утечку персональных данных на миллиарды долларов», — напомнил Миронов.

Госдума намерена осенью обсудить правительственный законопроект «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Депутаты фракции готовы поддержать инициативу, если правительство представит твердые гарантии наведения порядка в сфере обеспечения безопасности персональных данных.

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