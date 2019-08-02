Владикавказ, , 11:14 — REGNUM

В Северной Осетии назначен новый заместитель прокурора республики. Им стал Дмитрий Загоруйко. До назначения в РСО-Аланию он работал прокурором Аксайского района Ростовской области, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Дмитрий Загоруйко — старший советник юстиции, ему 43 года. После окончания юридического факультета Ростовского государственного университета он начал работать следователем Миллеровской межрайонной прокуратуры. В его послужном списке есть годы работы в должности помощника прокурора и следователя прокуратуры Аксайского района Ростовской области, старшего следователя и следователя по особо важным делам следственного управления прокуратуры Ростовской области, заместителя прокурора города Волгодонска, прокурора Цимлянского района.

На посту прокурора Аксайского района Загоруйко проработал 10 лет — с марта 2009 года.