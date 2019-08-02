Могадишо, , 11:10 — REGNUM

Президент Сомали Мохаммед Абдуллахи «Фармаджо» Мохаммед официально отказался от своего гражданства США, передает ВВС Somali со ссылкой на заявление его пресс-службы.

Хотя конституция Сомали допускает двойное гражданство, он решил сдать свой американский паспорт после того, как стал президентом в феврале 2017 года, говорится в сообщении.

Мохаммед учился в США, когда в 1991 году в Сомали началась гражданская война. Поэтому он решил остаться в США и попросить убежища.

Многие политики, в том числе нынешний премьер-министр страны, имеют двойное гражданство вследствие гражданской войны.

Неясно, решил ли Мохаммед отказаться от своего гражданства США, принимая во внимание тот факт, что он, будучи гражданином США, не может присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН в качестве дипломата. Этот статус влечет за собой различные привилегии, сообщает ВВС.