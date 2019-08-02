Нур-Султан, , 11:07 — REGNUM

Представители вооружённой оппозиции, принимающие участие в переговорах в Нур-Султане, согласились присоединиться к режиму прекращения огня в Идлибе. Об этом 2 августа заявил директор департамента по Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш, сообщает издание InformBuro.

Он отметил, что в районе Идлиба остается много террористов, которые не намерены соблюдать перемирие. «Но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась», — сказал Мукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня в провинции Идлиб начал действовать 2 августа. Ранее специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что террористы контролируют 90% идлибской зоны.

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