Хартум, , 11:09 — REGNUM

По данным комитета врачей Судана, в результате акций протеста в городе Омдурмане от боевых пуль погибли четыре человека, об этом 2 августа сообщает Al Jazeera.

Убийство четырех активистов произошло во время столкновения с правительственными силами на демонстрации, организованной в знак протеста против убийства других четырех человек.

«Четверо протестующих в Омдурмане были убиты боевыми патронами, несколько человек получили ранения» , — говорится в заявлении комитета врачей Судана.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане не прекращаются с декабря 2018 года, когда правительство страны приняло решение о повышении цен на хлеб в три раза.

Манифестации не завершились даже после военного переворота, произошедшего в апреле 2019 года, когда военные отстранили от власти президента страны Омара аль-Башира.

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