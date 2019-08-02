Москва, 2 августа 2019, 10:59 — REGNUM
Законопроект, совершенствующий механизм вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.
Предусматривается проведение оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях, устанавливается порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий, а также источники их финансирования.
Отдельно прописываются действия в случае, если к системному оператору одновременно обратились несколько собственников или иных законных владельцев объектов электроэнергетики с просьбой о согласовании вывода объектов в ремонт.
Часть норм распространяется на атомные и тепловые электростанции.
Также нормами оговаривается, что порядок вывода в ремонт и из эксплуатации линий электропередачи, оборудования и устройств объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства устанавливается правительством РФ.