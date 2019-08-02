Москва, , 10:59 — REGNUM

Законопроект, совершенствующий механизм вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Предусматривается проведение оценки возможности продолжения эксплуатации объекта электроэнергетики на рыночных условиях, устанавливается порядок определения перечня и реализации замещающих мероприятий, а также источники их финансирования.

Отдельно прописываются действия в случае, если к системному оператору одновременно обратились несколько собственников или иных законных владельцев объектов электроэнергетики с просьбой о согласовании вывода объектов в ремонт.

Часть норм распространяется на атомные и тепловые электростанции.

Также нормами оговаривается, что порядок вывода в ремонт и из эксплуатации линий электропередачи, оборудования и устройств объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства устанавливается правительством РФ.