Нур-Султан, , 10:46 — REGNUM

Правительство Сирии и представители вооруженной оппозиции достигли компромисса по созданию конституционного комитета. Об этом 2 августа заявил директор департамента по Азии и Африки МИД Казахстана Ержан Мукаш, сообщает издание InformBuro.

По его словам, ранее между сторонами сохранялись разногласия, однако в настоящее время состав комиссии согласован, и готовится соответствующий текст соглашения. Мукаш добавил, что до конца 2019 года стороны конфликта могут встретиться в Нур-Султане еще один или два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 1−2 августа в Нур-Султане проходит 13-й раунд переговоров по урегулированию военно-политического конфликта в Сирии. В очередном раунде приняли участие 14 представителей вооруженной сирийской оппозиции во главе с бригадным генералом Ахмедом Тома.

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