Киев, , 10:45 — REGNUM

На сегодняшний день в Донбассе пропавшими без вести числятся 258 человек. Об этом 2 августа со ссылкой на данные службы безопасности Украины сообщил телеканал «112 Украина».

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«В Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — уточняется в отчёте СБУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления Гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачёв заявил, что с начала гражданской войны в Донбассе в рамках гуманитарного проекта «Эвакуация-200» из зоны боевых действий было вывезено 1736 тел боевиков ВСУ, 865 из них были переданы родственникам погибших.

Он также отметил, что за весь период проведения карательной операции против Донбасса без вести пропавшими были признаны 525 украинских боевиков, судьба 71 из них остаётся неизвестной.

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