Багдад, 2 августа 2019, 10:41 — REGNUM
Глава Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) Джанин Хеннис-Пласшерт призвала к восстановлению стабильности в Синджаре, об этом 2 августа сообщает Kurdistan24.
Заявление последовало в пятую годовщину начала резни со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении курдов-езидов, компактно проживающих в указанной местности.
Политик подчеркнула, что спустя пять лет после преступлений со стороны террористов в Синджаре по-прежнему ощущается нестабильность и нет нормальных условий для жизни.
Напомним, курды-езиды, проживающие в Синджаре, значительно пострадали от террора со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Порядка 6 тыс. человек были похищены, сотни убиты, десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.
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