Багдад, , 10:41 — REGNUM

Глава Миссии ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) Джанин Хеннис-Пласшерт призвала к восстановлению стабильности в Синджаре, об этом 2 августа сообщает Kurdistan24.

Заявление последовало в пятую годовщину начала резни со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении курдов-езидов, компактно проживающих в указанной местности.

«В память о всех жертвах и их близких я хотела бы призвать власти в Багдаде и Эрбиле оставить свои разногласия и заняться устроением судеб людей, проживающих в Синджаре» Джанин Хеннис-Пласшерт

Политик подчеркнула, что спустя пять лет после преступлений со стороны террористов в Синджаре по-прежнему ощущается нестабильность и нет нормальных условий для жизни.

Напомним, курды-езиды, проживающие в Синджаре, значительно пострадали от террора со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Порядка 6 тыс. человек были похищены, сотни убиты, десятки тысяч вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

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