Нью-Дели, , 12:14 — REGNUM

Индийский солдат был убит во время перестрелки с боевиками-сепаратистами в Кашмире на фоне возникшей паники среди жителей в связи с сообщением о дислокации Индией еще тысяч солдат в спорном регионе, 2 августа сообщает Associated Press.

Полиция сообщила, что боевые действия развернулись в пятницу, 2 августа, когда отряды полиции и солдаты оцепили деревню в южном районе Шопиан, в которой скрывались боевики. С распространением новостей о начавшихся боевых действиях вспыхнули антииндийские протесты и начались столкновения.

Паника охватила Кашмир на прошлой неделе после объявления Индией о развертывании по меньшей мере еще 10 000 солдат в одном из самых взрывоопасных регионов мира. Точная причина переброски военнослужащих не сообщается. При этом вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности.

Наращивание войск вызвало опасения в Кашмире, что Нью-Дели планирует отказаться от положения Конституции Индии, которое запрещает индийцам покупать землю в регионе с мусульманским большинством.

Напомним, Кашмирский конфликт — это историческое наследие британцев, ушедших из Индии в 1947 году, когда колониальная администрация приняла решение разделить бывшую империю на два доминиона по принципу религиозной принадлежности населения.