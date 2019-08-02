Москва, , 10:20 — REGNUM

Губернатор особого округа Джокьякарта в Индонезии султан Хаменгкубувоно Х заверил участников индонезийско-российского бизнес-форума в Москве в том, что инвестировать в провинцию «легко и надежно», сообщает Antaranews.

По его словам, инвесторы и предприниматели могут развивать свой бизнес в Джокьякарте без препятствий со стороны политики, так как региональные и правительственные нормативные акты не сильно изменились.

Султан Хаменгкубувоно Х также подчеркнул, что культура и искусство наиболее привлекательны для туристического бизнеса в Джокьякарте.

«В настоящее время экономика Джокьякарты во втором квартале 2019 года выросла на 7,5%, а в 2018 году рост экономики составил 6,2%», — отметил губернатор в ходе индонезийско-российского бизнес-форума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в индонезийско-российском бизнес-форуме, который состоялся в Москве 1 августа, приняли участие более 500 бизнесменов и по его итогам было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании в различных областях.

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