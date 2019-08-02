Ташкент, , 10:06 — REGNUM

Отчет правительства о ходе исполнения госпрограммы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах, заслушан депутатами нижней палаты парламента Узбекистана, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, в первом полугодии 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,8 процента. В том числе в промышленных отраслях — на 6,9 процента, сфере услуг и сервиса — на 12,7 процента, розничном товарообороте — на 6,4 процента, а также сельском, лесном хозяйстве и рыбоводстве — на 2,1 процента.

«В результате созданного благоприятного инвестиционного климата выросли объемы освоенных инвестиций в основной капитал — в 1,6 раза, строительных работ — на 20 процентов», говорится в отчете.

В январе-июне 2019 года доходы государственного бюджета составили 50,7 триллиона сумов (в 1,5 раза больше по сравнению с данным периодом прошлого года), а расходы — 55,3 триллиона сумов (один доллар — 8700 сумов).

Самая высокая доля в структуре расходов госбюджета (54,4 процента) пришлась на долю социальных расходов. Заметно повышена свобода местных органов власти в формировании местных бюджетных доходов.

За прошедший период внедрен безвизовый режим на 30 дней для граждан 47 стран, количество стран с безвизовым режимом достигло 65, еще гражданам 77 стран дана возможность приобретения электронной визы.

В отчетный период организовано 247 новых туроператоров, функционируют 107 гостиниц вместимостью 1,7 тысячи комнат, на 31 процент увеличен поток туристов, количество которых составило 3 миллиона человек.

В рамках программы «Благоустроенное село» выполнен объем работы на 1, 166 миллиарда сумов. За счет этих средств отремонтированы 47,6 тысячи индивидуальных домов, 232 многоквартирных дома, проведена благоустроительная работа.

Улучшены 637 километров водопроводных сетей. Заново проложены и реконструированы и капитально отремонтированы 2128 километров электро-, 215 километров газосетей. Также сданы в эксплуатацию 53 объекта социальной сферы, 78 объектов рыночной инфраструктуры.

В рамках социальных программ в сфере предпринимательства выделены 5,1 триллиона сумов льготных кредитов. Из данных льготных кредитов 4,5 триллиона сумов в рамках программы «Каждая семья — предприниматель» выделены более 249 тысячам семей.

В отчетный период осуществлена широкомасштабная работа, направленная на обеспечение исполнения 5 инициатив президента Узбекистана по популяризации чтения книг среди населения и молодежи, широкому привлечению их к культуре, искусству, физическому воспитанию и спорту, внедрению навыков использования компьютерных технологий, обеспечению занятости женщин.

Количество спортивных кружков в общеобразовательных школах доведено до 38 554. В целях повышения знаний и навыков молодежи в сфере современных информационных технологий в 9 областях республики и городе Ташкенте организованы 12 учебных центров цифровых технологий. Библиотечный фонд школ увеличен с 16,3 миллиона до 18,6 миллиона книг. До конца 2019 года намечено задействование по республике 75 швейно-трикотажных предприятий, обеспечение занятости 22,5 тысячи женщин и девушек.