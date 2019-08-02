2 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Внутриафганские переговоры имеют решающее значение для достижения прочного мира и стабильности в Афганистане. Однако жизненно необходимо, чтобы мы не преувеличивали важность этих переговоров в рамках прекращения военного вмешательства США.

Максим Исаев, , 10:10 — REGNUM

Вашингтон и Кабул хотят ускорить процесс мирных переговоров. Об этом оба правительства объявили на прошлой неделе, однако третья сторона — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — не проявляет особой заинтересованности в сотрудничестве. «У нас нет соглашения» о прямых переговорах с афганским правительством, заявил в воскресенье, 28 июля, представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в очередной раз подтвердив нежелание группы вести официальные переговоры с Кабулом, особенно до момента подписания двустороннего соглашения с Соединёнными Штатами, пишет Бонни Кристиан в статье для издания The Hill.

Американские солдаты в Афганистане (сс) DVIDSHUB

Читайте также: Asia Times: Индия очень рискует, игнорируя ситуацию вокруг КНДР

Упрямство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по данному вопросу вызывает сожаление, поскольку внутриафганские переговоры имеют решающее значение для достижения прочного мира и стабильности в Афганистане. Однако жизненно необходимо, чтобы мы не преувеличивали важность этих переговоров в рамках прекращения военного вмешательства США.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Независимо от того, примет ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участие в официальных переговорах с афганским правительством, а также успеют ли американские переговорщики и представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уложиться до 1 сентября (окончательный срок заключения мирного соглашения), приоритет останется неизменным: быстрый вывод американских войск. Поставить вывод американских войск в зависимость от сговорчивости талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — значит поддаться ошибочному предположению, которое привело к чрезмерному затягиванию конфликта. Абсурдная идея заключается в том, что США могут «исправить» Афганистан и должны продолжить свои попытки.

Одного осознания того, что американская интервенция в Афганистане длится уже 18 лет, должно быть достаточно, чтобы отказаться от идеи о том, что военная победа вообще возможна. Однако до Вашингтона, похоже, долго доходит. Недавно в Государственном департаменте заявили, что «США продемонстрировали свою приверженность Афганистану на протяжении почти двух десятилетий военной интервенции», добавив, что взятое на себя обязательство привело к гибели тысяч американских военных и солдат союзников, а также многомиллиардным расходам. Всё это, конечно, верно, однако здесь опять упущена суть вопроса: цена взятого обязательства оказалась действительно очень высокой, однако вложенные усилия никогда не окупятся.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих порт контролируют обширную территорию Афганистана, а поддерживаемое США афганское правительство вряд ли можно назвать триумфом американского национального строительства. «Несмотря на 17 лет развития государственного управления, в Афганистане по-прежнему царит коррупция», — заявил полковник в отставке Дэниел С. Морган. По словам Моргана, на самом деле Афганистан был значительно менее коррумпированной страной «до того, как США взяли на себя обязательства в отношении Афганистана и безрассудно наводнили его деньгами».

Солдат армии Афганистана Sigar.mil

В настоящий момент задача Вашингтона заключается в том, чтобы признать, что, независимо от хода переговоров, увековечивание своих обязательств в Афганистане — это безумие. Продолжение американской военной интервенции унесёт ещё больше американских и афганских жизней, миллиарды налоговых долларов будут потрачены впустую. И всё это ради недостижимой цели: насильственной трансформации афганского общества в демократию западного образца.

Сохранение американских войск в Афганистане также ничего не даст США с точки зрения национальной безопасности. Во-первых, только выдавая желаемое за действительное, можно отрицать, что такие организации, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сохранят своё присутствие в Афганистане в обозримом будущем, независимо от действий США.

«Афганистан всегда будет иметь проблемы с повстанческими организациями, независимо от усилий, направленных на достижение политического урегулирования… Не следует ожидать, что группы боевиков будут соблюдать какое-либо соглашение. Американский лидер совершил бы глупость, если бы думал иначе», — считает Морган.

Необходимых политических изменений, которые могли бы изменить существующую реальность, нельзя достигнуть за счёт иностранной военной оккупации. Развёртывание в Афганистане 100 тыс. американских солдат не привело к прекращению мятежа и террора. Сохранение в Афганистане ограниченного военного контингента никак не изменит ситуацию. Война — это неподходящий инструмент.

Домой. Американские войска в Афганистане

Читайте также: Project Syndicate: В области инновационных технологий есть третье измерение

Во-вторых, между национальной безопасностью США и нашим присутствием в Афганистане нет никакой взаимосвязи из-за самой природы глобального терроризма: он носит глобальный характер и не ограничивается только Афганистаном. Бессрочное размещение американских войск в Афганистане не гарантирует полной защиты от будущих террористических атак, наоборот, мы только растрачиваем ограниченные оборонные ресурсы на поддержание проекта, который бесполезен со стратегической точки зрения.

Если мирные переговоры можно ускорить — замечательно. Если талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удастся уговорить присоединиться к официальным переговорам с Кабулом — великолепно. Если переговоры приведут к укреплению стабильности и проложат путь к прочному миру — ещё лучше. Дипломатия — это именно тот инструмент, который нужен для урегулирования политических проблем Афганистана, однако дипломатия редко приводит к быстрым результатам и не может выступать в качестве предварительного условия вывода американских войск. После 18 лет войны пришло время положить ей конец, и США не нуждаются в молчаливом согласии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы завершить войну.