Вашингтон, 2 августа 2019, 09:57 — REGNUM
США не нуждаются в «молчаливом согласии» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы положить конец войне в Афганистане, заявила писатель и журналист Бонни Кристиан в статье для издания The Hill.
По словам автора статьи, независимо от результатов мирных переговоров, главный приоритет США останется неизменным: обеспечить быстрый вывод войск из Афганистана.
Кристиан подчеркнула, что «после 18 лет войны пришло время положить ей конец, и США не нуждаются в молчаливом согласии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы завершить войну».