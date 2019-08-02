Вашингтон, , 09:57 — REGNUM

США не нуждаются в «молчаливом согласии» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы положить конец войне в Афганистане, заявила писатель и журналист Бонни Кристиан в статье для издания The Hill.

«Дипломатия — это именно тот инструмент, который нужен для урегулирования политических проблем Афганистана, однако дипломатия редко приводит к быстрым результатам и не может выступать в качестве предварительного условия вывода американских войск», — считает автор статьи.

По словам автора статьи, независимо от результатов мирных переговоров, главный приоритет США останется неизменным: обеспечить быстрый вывод войск из Афганистана.

Кристиан подчеркнула, что «после 18 лет войны пришло время положить ей конец, и США не нуждаются в молчаливом согласии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы завершить войну».