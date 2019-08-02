Сеул, , 09:50 — REGNUM

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал жёсткие контрмеры в ответ на решение Японии исключить Южную Корею из списка привилегированных торговых партнёров. Такое заявление южнокорейский лидер сделал сегодня, 2 августа, перед экстренным заседанием правительства страны, сообщает Reuters.

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Такие меры по расширению экспортных ограничений со стороны Токио глава государства назвал «безрассудными», что ещё более усугубляет ситуацию. По его словам, они являются «серьёзным вызовом» двусторонним отношениям. Мун Чжэ Ин расценил этот шаг как преднамеренную попытку сдержать экономический рост Южной Кореи.

Президент Южной Кореи выразил «глубокое сожаление» в связи с политикой Токио.

«Поскольку стало ясно, что ответственность за ухудшение ситуации лежит на Японии, я предупреждаю, что японское правительство будет полностью ответственно за то, что произойдёт в будущем», — подчеркнул Мун, слова которого приводит агентство Yonhap.

Он добавил, что в ответ на «несправедливое экономическое возмездие Японии» южнокорейское правительство примет «соответствующие» меры.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля Япония объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трёх химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования.

1 августа министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва попросила своего японского коллегу Таро Коно оставить её страну в «белом списке» стран, на которые наложены минимальные торговые ограничения. Японские СМИ сообщили, что Токио может уже в пятницу, 2 августа, принять решение относительно исключения Южной Кореи из «белого списка».