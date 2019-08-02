Гома, Конго, , 09:59 — REGNUM

Жители ДР Конго и Руанды могут вновь беспрепятственно пересекать границу между странами. Информация о закрытии границы 1 августа из-за опасений по поводу распространения лихорадки Эбола была вызвана «недоразумением». Об этом передает CNN со ссылкой на заявление государственного министра Руанды Оливье Ндухангире.

Граница между ДР Конго и Руандой была временно закрыта на несколько часов в связи с «технической проблемой», сообщалось в заявлении.

«Если бы мы планировали закрыть границу, мы бы заранее сообщили об этом нашим конголезским коллегам. Мы не можем просто взять и закрыть границу без плана. В настоящее время мы не намерены закрывать границу, хотя мы, конечно, внимательно следим за ситуацией с кризисом Эболы», — сказал он.

Граница была закрыта на несколько часов после подтверждения третьего случая Эболы в конголезском городе Гома, где до этого уже погибли два человека. Всего в Демократической Республикой Конго (ДР Конго) в результате вспышки лихорадки Эбола погибло более 1800 человек, передает ВВС Africa. Министерство здравоохранения Руанды сообщило в четверг, 1 августа, что на границе были большие очереди в связи с усилением процедуры проверки на Эболу.

По сообщениям свидетелей, вечером 1 августа жители городов Гома и Гисеньи на границе Руанды и ДР Конго проходили через официальный пограничный пост нормально.

Тем не менее, солдаты и полиция были размещены во многих неофициальных пунктах пересечения границы, а также в двух официальных пунктах въезда. В общественных местах, таких как офисы, были установлены водопроводные краны, где люди должны мыть руки перед входом. Они также были установлены в двух официальных пунктах пересечения границы.

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