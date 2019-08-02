Оренбург, , 09:43 — REGNUM

В Оренбургской области ожидают поступление трёх реанимобилей. Источником финансирования стал областной бюджет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

В августе специализированный автомобиль для экстренной помощи маленьким пациентам получит Оренбургский областной перинатальный центр, а в сентябре две современных спецмашины поступят в Оренбургскую областную больницу. Новая техника позволит повысить качество и оперативность транспортировки из районов тяжелых пациентов.

Стоимость трех реанимобилей составляет 18,5 млн рублей. В частности, 10 млн рублей пойдут на покупку двух машин для областной больницы.

Напомним, в июне 2019 года Заксобрание одобрило выделение допсредств (200 млн рублей) из областного бюджета на оснащение техникой и ремонт медицинских учреждений, а также решение кадрового вопроса.