2 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Интенсификация реализации программы социально-экономического развития Курил снизит необходимость «завлекать» на острова японских предпринимателей под видом «совместной хозяйственной деятельности». Ведь японские власти не скрывают, что рассматривают такую «деятельность» исключительно как средство приблизить «возвращение» южнокурильских островов Японии.

Анатолий Кошкин, , 09:43 — REGNUM

Итак, как и ожидалось, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область посещает один из входящих в нее Курильских островов — Итуруп, где знакомится с рядом социальных и инфраструктурных объектов.

Россия

Поездке предшествовало совещание в Южно-Сахалинске, на котором глава российского правительства, в частности, призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил его рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах. Премьер назвал эту инициативу интересной. По его словам, обнуление налогов на Курилах — интересная инициатива. «Я сразу скажу, что нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на этих островах», — подчеркнул Медведев, добавив, что правительство готово рассмотреть все предложения. Он пояснил, что Курилы «носят особый характер для страны».

Заметим, что предложение это не просто «интересное», а его реализация насущно необходима. Об этом давно говорят экономисты и другие специалисты. И не только. Ибо важность этой меры для быстрого скачка в развитии Курил становится очевидной и политикам с политологам, которые видят в таком развитии и международный аспект, а именно: демонстрацию посягающим на эти земли японским соседям намерения российского руководства улучшать социально-экономическую ситуацию на этих дальневосточных территориях, повышать жизненный уровень их жителей, расширять культурную инфраструктуру. А это, в свою очередь, означает отсутствие планов «передавать» острова кому бы то ни было. Отсутствие планов, как говорит президент РФ Владимир Путин, «спускать российский флаг» на Курилах.

Владимир Путин «У нас существуют целые большие программы развития Дальнего Востока, включая южные Курилы. Все эти программы будут реализовываться. Мы будем развивать там инфраструктуру», — заверил президент.

Десять лет назад с предложениями о налоговых и иных льготах для российских островитян выступал и автор этих строк:

Анатолий Кошкин «Необходимо в ближайшее время принять правительственное решение о возвращении к прежней практике установления для жителей островов различного рода льгот, существенных надбавок к окладам, а также выплат за «отдаленность». При этом важно не допустить сопровождающего повышение доходов роста потребительских цен, витка местной инфляции. Одновременно должны быть приняты меры по созданию на островах привлекательных рабочих мест. Для успешного осуществления вышеуказанных мероприятий важно развернуть в российских средствах массовой информации кампанию по разъяснению преимуществ условий работы и жизни на островах».

Отрадно, что хоть и с запозданием, но эти предложения, похоже, начинают реализовываться. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Интенсификация реализации программы социально-экономического развития Курил снизит необходимость «завлекать» на острова японских предпринимателей под видом «совместной хозяйственной деятельности». Ведь японские власти не скрывают, что рассматривают такую «деятельность» исключительно как средство приблизить «возвращение» южнокурильских островов Японии.

Как показывают события, вопреки утверждениям некоторых о якобы «отказе» премьер-министра Японии Абэ Синдзо претендовать на Кунашир и Итуруп, в действительности Токио вовсе не собирается отступать от своих реваншистских требований «всех северных территорий». Об этом свидетельствуют звучащие в эти дни из японской столицы близкие к угрозам предупреждения дать «надлежащий ответ» на «несовместимое с японской позицией» посещение Медведевым Итурупа. Правая пресса Японии, не желая видеть чисто хозяйственные цели поездки, упрямо объясняет ее в первую очередь якобы «намерением продемонстрировать реальное господство России» на Курилах.

Мы же выразим надежду на то, что, как и предыдущие поездки Дмитрия Медведева в качестве президента и премьер-министра РФ, его нынешнее посещение Курил послужит делу улучшения жизни на этих далеких, но «нашенских» островах.

Когда эти строки были написаны, поступило заявление японского правительства, гласящее: «Подобная поездка идет вразрез с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий, ранит сердца японских граждан и заслуживает крайнего сожаления». При этом отмечено, что поездка российского премьера на остров Итуруп вредит японско-российским отношениям.