Ялта, Крым, , 09:37 — REGNUM

Суд Ялты досрочно прекратил полномочия депутата местного горсовета за предоставление недостоверной информации о доходах и имуществе. Об этом 2 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Депутат ялтинского горсовета предоставил неполные и недостоверные сведения о своих доходах, а также доходах супруги и несовершеннолетнего ребёнка. В частности, не сообщил о наличии в пользовании земельного участка, трёх объектах недвижимого имущества, о полученных доходах за реализацию имущества, а также банковских счетах», — уточнили в прокуратуре.

По словам правоохранителей, прокурор города внёс в горсовет представление о досрочном прекращении полномочий депутата, но оно не было удовлетворено. Прокурор обратился в суд, который удовлетворил исковые требования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году депутата крымского парламента Валерия Гриневича задержали по подозрению в мошенничестве — выведение из муниципальной собственности земельных участков в прибрежной зоне Сакского района. Участки впоследствии были проданы за шесть миллионов рублей. Также Гриневич обвинялся в вымогательстве и в угрозах убийством. Позже крымский парламент досрочно лишил депутатских полномочий представителя «Единой России» Гриневича, осуждённого за мошенничество на 10 лет лишения свободы.

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