Душанбе, , 09:34 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл площадь Государственного герба в городе Вахдате, сообщает 2 августа национальное агентство «Ховар».

На площади 0,2 га размещен государственный герб республики высотой 24 метра. Отмечается, что площадь также украшена цветами и другими декоративными насаждениями. Глава государства дал высокую оценку качеству строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл площадь Государственного флага и Государственного герба в городе Таджикабаде. Высота флага, установленного на площади, составила 35 метров.

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