Киев, 2 августа 2019, 09:35 — REGNUM
Отношение команды президента Украины Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений может стать препятствием для достижения мира в Донбассе, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 1 августа на своей странице в социальной сети Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук рассказал о том, что предшественник Зеленского Пётр Порошенко целенаправленно срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом, чтобы дискредитировать Россию.
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