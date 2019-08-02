Киев, , 09:35 — REGNUM

Отношение команды президента Украины Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений может стать препятствием для достижения мира в Донбассе, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 1 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

«Если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность Минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдём», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук рассказал о том, что предшественник Зеленского Пётр Порошенко целенаправленно срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом, чтобы дискредитировать Россию.

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