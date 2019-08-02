Пекин, 2 августа 2019, 09:32 — REGNUM
Если обвинения КНР в том, что США причастны к поддержке беспорядков в Гонконге, справедливы, то Китаю следует ожидать ещё более «агрессивных протестов» в будущем, заявил эксперт Кен Моак в статье для издания Asia Times.
Моак также выразил сожаление, что именно молодёжи Гонконга придётся заплатить основную цену за свои протесты, поскольку дестабилизация Гонконга может погубить их будущее.
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