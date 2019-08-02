Шри-Джаяварденепура-Котте, , 11:59 — REGNUM

Депутат парламента Шри-Ланки Бандула Лал Бандаригода заявил в пятницу, 2 августа, что внесенный им законопроект об отмене смертной казни имеет целью полную отмену крайней юридической меры в будущем, сообщает Associated Press.

По его словам, законопроект, внесенный в четверг, будет вынесен на голосование через 14 дней, если документ никто не оспорит.

Отмечается, что законодатель представил законопроект об отмене смертной казни, в то время как президент страны Митрипала Сирисена санкционировал повешение четырех осужденных по делу о наркотиках.

Напомним, Шри-Ланка соблюдает мораторий на смертную казнь с 1976 года. Несмотря на то, что суды Шри-Ланки приговаривают к смертной казни по обвинению в серьезных преступлениях, таких, как убийство, изнасилование и наркоторговля, ни один из приговоров пока не был приведен в исполнение.