Сеул, 2 августа 2019, 09:31 — REGNUM
В столице Южной Кореи снимут флаг Японии с «аллеи флагов мира», расположенной на трех улицах района Каннам. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей районной администрации Каннам.
По их словам, снятие флага произойдет сегодня, 2 августа, в 14:00 по местному времени.
Известно, что причиной снятия флага является исключение Южной Кореи из «белого списка» Японии.
В настоящее время на улицах Тхэхэран-ро, Ёндон-ро и Родео находятся 137 флагов разных стран мира и 137 флагов Южной Кореи. Известно, что до 2018 года данные улицы называли «Аллеей флагов Южной Кореи».
Напомним, что данные три улицы расположены в центре города Сеула, на них сосредоточены международные финансовые организации, выставки, торговля.