Сеул, , 09:31 — REGNUM

В столице Южной Кореи снимут флаг Японии с «аллеи флагов мира», расположенной на трех улицах района Каннам. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей районной администрации Каннам.

«Аллея флагов Южной Кореи»

По их словам, снятие флага произойдет сегодня, 2 августа, в 14:00 по местному времени.

Известно, что причиной снятия флага является исключение Южной Кореи из «белого списка» Японии.

В настоящее время на улицах Тхэхэран-ро, Ёндон-ро и Родео находятся 137 флагов разных стран мира и 137 флагов Южной Кореи. Известно, что до 2018 года данные улицы называли «Аллеей флагов Южной Кореи».

Напомним, что данные три улицы расположены в центре города Сеула, на них сосредоточены международные финансовые организации, выставки, торговля.