Москва, , 09:15 — REGNUM

Россия предложила Соединённых Штатам и членам Североатлантического альянса объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным», — приводит ТАСС слова дипломата, который подчеркнул, что никаких новых переговорах по ДРСМД Соединённым Штатам не предлагается.

Рябков пояснил, что речь идёт о заявлении президента РФ о том, что Россия не будет размещать ракеты меньшей и средней дальности до тех пор, пока в Европе или других странах не появится подобное оружие американского производства.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с 1987 года. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за российских ракет 9М729, которые, по мнению американской стороны, должны быть уничтожены.

России был предъявлен ультиматум. В ответ на это в феврале российский президент Владимир Путин заявил, что в таком случае и Москва приостанавливает свои обязательства по РСМД. 4 марта он подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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