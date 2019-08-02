Вашингтон, 2 августа 2019, 09:18 — REGNUM
Европейский союз должен позаботиться о том, чтобы европейская политика не оказалась в непосредственной зависимости от «американской политики бряцания оружием» в Персидском заливе, заявил эксперт по Ближнему Востоку Фейсал аль Яфай в статье для издания Syndication Bureau.
Напомним, США пригласили своих европейских союзников присоединиться к американской военно-морской миссии по поддержанию безопасности в Персидском заливе и противодействию «агрессии» со стороны Ирана.
В ЕС, особенно в Германии, данное предложение вызвало обеспокоенность, поскольку, присоединившись к американской миссии в Персидском заливе, европейские войска оказались бы заложниками ситуации и вынуждены были бы выступить на стороне США в случае начала конфликта.
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