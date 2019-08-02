Вашингтон, , 09:16 — REGNUM

Во время президентских выборов на Украине команда кандидата в президенты Владимира Зеленского сотрудничала с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC, сообщило 1 августа радио «Голос Америки» со ссылкой на отчёт компании, поданный в министерство юстиции США.

В отчёте сказано о наличии контракта между Signal Group Consulting, LLC и «Владимир Зеленский — Слуга народа, при посредничестве Маркуса Коэна».

Целью сотрудничества было поднятие имиджа Зеленского во время второго тура президентских выборов.

«Деятельность включала организацию программы общественных связей и связей с правительством, представление иностранного клиента американским медиа, организацию медиа интервью, встреч с представителями мозговых центров и экспертами, предоставление стратегических консультаций по медиа США и правительственным отношениям», — сказано в отчёте.

За свои услуги компания получила чуть более $69 тыс.

Отметим, 17 апреля 2019 года команда Зеленского на своей странице в социальной сети Facebook официально опровергла связь с Signal Group Consulting, а также сотрудничество с любыми лоббистскими компаниями США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Зеленского заявил, что запрет российских социальных сетей останется в силе, поскольку Украине следует защищать своё информационное пространство от «вражеских медиа».

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