Вашингтон, 2 августа 2019, 09:16 — REGNUM
Во время президентских выборов на Украине команда кандидата в президенты Владимира Зеленского сотрудничала с американской лоббистской компанией Signal Group Consulting, LLC, сообщило 1 августа радио «Голос Америки» со ссылкой на отчёт компании, поданный в министерство юстиции США.
В отчёте сказано о наличии контракта между Signal Group Consulting, LLC и «Владимир Зеленский — Слуга народа, при посредничестве Маркуса Коэна».
Целью сотрудничества было поднятие имиджа Зеленского во время второго тура президентских выборов.
За свои услуги компания получила чуть более $69 тыс.
Отметим, 17 апреля 2019 года команда Зеленского на своей странице в социальной сети Facebook официально опровергла связь с Signal Group Consulting, а также сотрудничество с любыми лоббистскими компаниями США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Зеленского заявил, что запрет российских социальных сетей останется в силе, поскольку Украине следует защищать своё информационное пространство от «вражеских медиа».
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