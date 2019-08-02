Тебриз, Иран, , 09:09 — REGNUM

Президент Ирана Хасан Рухани представил на ярмарке в Тебризе крупнейший ковер ручной работы, об этом 2 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Отчается, что площадь изделия составляет 600 квадратных метров, ковер весит три тонны, при его изготовлении было использовано до 70 различных красящих веществ.

Изготовление ковра заняло шесть лет. Ярмарка в провинции Восточный Азербайджан, на которой он представлен, продлится до 4 августа. Здесь будут показаны ковры ручной работы из многих провинций страны.

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