Нью-Дели, , 09:04 — REGNUM

Министр иностранных дел Индии Соманахалли Маллайя Кришна на форуме по безопасности министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил госсекретарю США Майку Помпео о том, что Индия будет обсуждать спорный вопрос относительно Кашмира только с Пакистаном. Об этом в пятницу, 2 августа, передает Associated Press.

Таким образом, власти Индии вновь отвергли предложение президента США Дональда Трампа выступить посредником в ее споре с Пакистаном по поводу Кашмира.

«Индия решительно отказывается от внешних попыток посредничества в разрешении конфликта», — сообщил Кришна.

Комментариев от Госдепартамента США пока не последовало.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп предложил услуги Вашингтона в деле медиации кашмирской проблемы. Заявление главы государства было сделано в ходе официального визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в США.