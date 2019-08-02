Москва, , 08:41 — REGNUM

Посольство Индонезии в Российской Федерации провело в Москве 1 августа индонезийско-российский бизнес-форум, чтобы повысить инвестиционные и торговые отношения между двумя странами, сообщает Antaranews.

«В настоящее время объем торговли между Индонезией и Россией все ещё относительно невелик — всего 2,6 млрд долларов США», — отметил посол Индонезии в РФ Мохаммад Вахид Суприяди в кулуарах индонезийско-российского бизнес-форума в Москве.

По его словам, интерес российских бизнесменов к инвестированию в Индонезию довольно высокий. Это видно из числа участников, которые ежегодно посещают фестиваль Индонезии и индонезийско-российский бизнес-форум в Москве.

«Мы были нацелены только на 450 человек, но в итоге зарегистрировалось более 500. Это свидетельствует о растущем инвестиционном интересе между российскими и индонезийскими бизнес-субъектами», — добавил посол Индонезии в РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 по 4 августа в Москве в парке «Красная Пресня» пройдет четвертый по счету фестиваль Индонезии.

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