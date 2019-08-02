Токио, , 08:29 — REGNUM

Северная Корея демонстрирует рост уровня собственных ракетных технологий, заявил 2 августа министр обороны Японии Такэси Ивая.

«Северная Корея последовательно повышает уровень собственных технологий», — цитирует ТАСС министра обороны.

По его словам, Японии необходимо и дальше развивать систему противоракетной обороны, которая была бы «способна ответить на любую угрозу».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля Пхеньян испытал две баллистические ракеты малой дальности. Обе ракеты пролетели примерно 250 километров в сторону Японского моря. 1 августа американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что разведслужбы США отследили вероятный новый запуск баллистической ракеты с территории КНДР.

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