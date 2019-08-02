Бразилиа, , 08:15 — REGNUM

Президент Бразилии Жаир Больсонару подтвердил, что переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом не состоялись из-за намерений последнего встретиться с представителями неправительственных организаций (НПО) в Бразилии, сообщает Le Figaro.

«Что он собирался обсудить с представителями НПО здесь? Как только мы говорим о неправительственных организациях, возникает тревога у любого, кто обладает здравым смыслом», — заявил президент Бразилии во время встречи с журналистами.

«У Жан-Ива Ле Дриана была запланированная встреча со мной. Затем я понял, что у него также назначена встреча с представителями НПО. Кто наносит вред Бразилии? НПО», — отметил он, добавив, что «давать интервью гораздо важнее, чем разговаривать с ним (Жан-Ивом Ле Дрианом), при всем уважении».

В сообщении, размещенном в Twitter, посольство Франции в Бразилии отметило, что глава МИД Франции встретился в Бразилии с «членами гражданского общества для совместного решения проблем изменения климата и защиты окружающей среды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан находился с визитом в Бразилии с 27 по 30 июля 2019 года.

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