Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM

Проект нового здания Свердловской государственной филармонии будет обсуждаться на публичных слушаниях. Об этом заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Как сообщает издание «Накануне.ru», выделенные на реализацию проекта строительства средства в 2018 году использованы не были и «вернулись» в бюджет 2019 года. Но так как сам проект вызвал широкий общественный резонанс, то его обсуждение пройдёт в более широком кругу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году региональный минфин планирует перераспределить 362 млн рублей, направив их на реализацию проекта строительства нового корпуса филармонии в Екатеринбурге. Средства будут направлены в центр развития инициатив, который и будет курировать строительство.

Напомним, что обнародование проекта строительства нового корпуса филармонии в 2018 году вызвало широкий общественный резонанс. Дело в том, что на плане отсутствовало здание № 40 по улице Карла Либкнехта. Жильцы дома предположили, что их здание будет снесено ради нового корпуса филармонии.

Граждане начали писать обращения в различные инстанции. В итоге прокуратура Свердловской области предостерегла руководство филармонии и заявила о недопустимости нарушения прав жителей дома.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ускорят строительство нового корпуса филармонии