Вашингтон, , 07:58 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Первый пакет санкций по «делу Скрипалей» в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» был введен США в августе 2018 года.

Читайте также: Власти США готовят ужесточение санкций против России из-за «дела Скрипалей»

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в британском Солсбери 2 марта 2018 года Вашингтон использовал как повод для введения очередных санкций против Москвы. Доказательств причастности России к этому инциденту, а также доказательств того, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены, Британией так и не было представлено.

Ожидалось, что второй пакет ограничительных мер будет введен в ноябре 2018 года и будет включать в себя финансовые санкции, запрет на военную продукцию и финансовую помощь. Однако соответствующий законопроект был передан Госдепом США Трампу только в мае 2019 года.

Читайте также: Второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей передан Трампу